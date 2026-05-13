レトロ遺産を掘り返す山下メロ氏記憶の扉のドアボーイ・山下メロです。記憶の底に埋没しがちな平成時代の遺産を今週も掘り返していきましょう。【写真】今週のレトロ遺産！さて、平成の象徴的アイテムとして定番なのが1998年に発売されたAppleの初代「iMac」です。当時のパソコンの常識を覆す、フロッピーディスクドライブの排除、USB端子への統一。そして、「ボンダイブルー」と名づけられた鮮やかなカラーリングのクリアなボディ