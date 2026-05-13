5月11日夜、見附市の交差点で3台が関係する交通事故がありました。この事故で、バイクに乗っていた男性1人の死亡が確認されていましたが、13日、警察は死亡した男性の身元を発表しました。事故があったのは、見附市坂井町の国道8号の交差点です。これまでの調べによりますと、長岡方面から三条方面に走っていたトラックと、反対方向から走ってきた軽自動車が衝突し、トラックと同じ方向に走っていたバイクがトラックにひかれたとみ