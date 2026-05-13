先月、東京・八王子市に体長1メートル以上のクマが出没しました。出没した場所の近くには住宅街や小学校もあり、市や警視庁はパトロールを強化しています。暗闇の中を歩く一頭のクマ。東京・八王子市で撮影された映像です。別のカメラには住宅のすぐ近くを歩く姿も確認できます。撮影者「ここがクマが出た場所ですね。依頼されてイノシシの罠をかけてる場所」八王子市によりますと、先月29日、元八王子町で体長1メートル以上のツキ