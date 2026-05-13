静岡朝日テレビの白木愛奈アナウンサーが12日、自身のインスタグラムを更新。大好物を食べたことを報告した。 【写真】ボリューム満点！つけ麺を前にニット姿で笑顔 「大好きなつけ麺を後輩と食べに行った日」と投稿し、スタイル際立つピンクのニットのトップスと花の絵柄が入った白のスカートで、ラーメン屋と見られる店内でボリューム満点のつけ麺を前に笑みを浮かべる写真を掲載。⁡