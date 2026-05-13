元宝塚歌劇団宙組トップで女優朝夏まなとが13日、インスタグラムを更新。宙組時代にトップコンビを組んだ、実咲凜音とのツーショットを投稿した。実咲は今年元日、インスタグラムで第1子を出産したことを発表していた。朝夏は、満面の笑みを見せるツーショットをアップし「ママになったみりおんと会えました」と喜びをつづった。実咲について「相変わらずのマシンガントークにほっこりしながらも、しっかりお母さん」とし、「笑い