元V6で歌手の三宅健（46）が12日放送のテレビ東京「あのちゃんの電電電波」（火曜深夜2・00）にゲスト出演。「スター性を感じた」後輩アイドルの名前を実名告白した。この日は質問や指示が書いてあるジェンガを崩さずに抜いて上に積めれば、書いてある質問を相手に答えさせることができるという「電電ジェンガ」のゲームを行った。あのちゃんから「今まで会った芸能人の中で最もスターを感じた人は？」と聞かれた三宅は「い