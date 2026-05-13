Hearts2Hearts Hearts2Hearts（ハーツ・トゥー・ハーツ）が８日、千葉・幕張メッセで開催された「KCON JAPAN 2026」（初日）のARTIST STAGEに登場した。「The Chase」などをパフォーマンス。途中、ステージを降りて、客の間近でファンサするなど、盛り上げた。