ここ20年ほどで音楽フェスは増えた。今では大小含めると毎年150以上のフェスが開催されている。ロックフェス、アイドルフェス、クラブカルチャー系フェス、アーティスト文脈、シティポップ文脈、アニソン文脈、オルタナ文脈、K-POP文脈、地方創生…ジャンルのみならず世代、価値観、ファッション、コミュニティ、SNS文化まで含め、各自で独自のカラーを持ちフェス文化を成熟させてきた。それぞれに個性が確立され、熱いファンコミ