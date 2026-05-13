自転車による交通事故の危険性を知ってもらおうと、スタントマンの実演を交えた交通安全教室が開かれました。■実演｢大丈夫ですか！」庄原中学校で行われた交通安全教室には全校生徒約400人が参加しました。生徒たちは、スタントマンの実演を通し、自転車の事故の危険性を改めて実感していました。■生徒「事故の想定など見たことを頭の中に残して、普段から（自転車に）乗れるようにしていきたい。」県内では今年3月末までに自