山形県長井市の公園でいま、初夏の花「白ツツジ」が見ごろを迎え、訪れる人を楽しませています。ことしは高温の影響で去年よりも早く見ごろを迎えているということです。長井市中心部にある「白つつじ公園」にはおよそ3000株の「白ツツジ」が植えられています。長井市の観光協会によりますと、ことしは、開花期に高温の日が続いた影響で生育が早まり、去年より4日ほど早く、いまが見ごろということです。訪れた人は青空の下、写真