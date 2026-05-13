13日朝、広島市佐伯区でクマのような動物の目撃情報が相次ぎ、警察が注意を呼びかけています。警察によると、13日午前6時10分ごろ、広島市佐伯区千同で犬を散歩中の人から「体長1メートルのクマらしきものがいる。」と通報がありました。その直後には別の人から「家の庭にいる。」と通報があり、体長は約70～80センチでクマのようだったということです。警察が駆け付けましたが見当たらず、この影響で付近の小学校1校