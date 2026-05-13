サンバイオ [東証Ｇ] が5月13日昼(12:00)に業績修正を発表。27年1月期の連結最終損益を従来予想の56.3億円の赤字→51.3億円の赤字(前期は38.4億円の赤字)に上方修正し、赤字幅が縮小する見通しとなった。 なお、2-7月期(上期)の連結最終損益は従来予想の29億円の赤字(前期は19.9億円の赤字)を据え置いた。 株探ニュース 会社側からの【修正の理由】 事業収益については、本日、中医協において了承されたアク&