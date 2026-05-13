バレーボールの勝敗を分ける要素はいくつもある。 最も大きいと言われるのは、スパイク効果率。いかに相手よりもミスや失点がなく、スパイクを決めることができたか。その数字は勝敗に直結すると言われている。 つまり、ごくごくシンプルに言うならば、勝つために求められるのは相手よりも多く点を獲ることであり、相手には点を獲らせないように封じること。 そのための要素となるのが、サーブと