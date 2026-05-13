名古屋市南区のコンビニで13日未明、缶酎ハイを万引きした2人組の男が、追いかけた店員を殴ってそのまま逃走しました。警察によりますと、ローソン南区港東通一丁目店で13日午前2時半ごろ、2人組の男が缶酎ハイ4本を万引きしようとする様子をアルバイトの男性店員(27)が見つけ、店の外まで追いかけました。店員が男らに声をかけましたが、このうち1人に顔を殴られ、口の中を切る軽いケガをしました。いずれも30代く