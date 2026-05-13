◆米大リーグレッドソックス１―２フィリーズ（１２日、米マサチューセッツ州ボストン＝フェンウェイパーク）レッドソックスの吉田正尚外野手（３２）が１２日（日本時間１３日）、本拠地・フィリーズ戦に「４番・指名打者」でスタメン出場し、３打数１安打、１死球で２試合連続安打をマークし、打率は２割８分２厘となった。チームは１点差で敗れて２連敗となった。フィリーズの先発は、新型コロナウイルスの影響で短縮シー