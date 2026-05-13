◆米大リーグ レッドソックス１―２フィリーズ（１２日、米マサチューセッツ州ボストン＝フェンウェイパーク）

レッドソックスの吉田正尚外野手（３２）が１２日（日本時間１３日）、本拠地・フィリーズ戦に「４番・指名打者」でスタメン出場し、３打数１安打、１死球で２試合連続安打をマークし、打率は２割８分２厘となった。チームは１点差で敗れて２連敗となった。

フィリーズの先発は、新型コロナウイルスの影響で短縮シーズンとなった２０年を除くと７シーズン連続で２ケタ勝利を挙げている右腕のウィーラー。初回にシュワバーに５試合連発となる１７号ソロを浴びるなどリードを許し、２点を追う２回先頭で迎えた１打席目は、右肘付近への死球で出塁したが、得点にはつながらなかった。４回２死一塁の２打席目は遊直。２点を追う７回１死一塁の３打席目は初球に反応したが中飛に倒れた。

レッドソックスは８回途中まで先発のウィーラーから１得点しか奪えずに苦戦。１点を追う９回１死走者なしの４打席目に吉田は抑えのデュランと対戦し、カウント１―１から左前安打を放って出塁し、代走が送られてそのまま途中交代となった。代走のカイナーファレファが二盗を成功させるなど、１死一、二塁のチャンスを作ったが、あと１本が出なかった。

チームの外野手が充実していることから開幕直後は出場機会が限られていた吉田だったが、アンソニーが右手違和感で負傷者リスト（ＩＬ）に入ったことで出場機会は激増。６日（同７日）の敵地・タイガース戦からは今季最長の５試合連続のスタメン起用となっている。