ロシア軍は、新型のICBM＝大陸間弾道ミサイル「サルマト」の発射実験に成功したと発表しました。ロシア国防省は12日、新型ICBM「サルマト」の発射実験に成功したとして映像を公開しました。サルマトは10個の核弾頭が搭載可能で、射程は最大1万8000キロ、アメリカのミサイル防衛網を突破し本土を攻撃できるとされています。今回の成功を受け、プーチン大統領は声明で「これは世界で最も強力なミサイルシステムだ」と誇示し、サルマ