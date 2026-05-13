◆第２１回ヴィクトリアマイル・Ｇ１（５月１７日、東京競馬場・芝１６００メートル）追い切り＝１３日、栗東トレセン中山牝馬Ｓで４着だったエリカエクスプレス（牝４歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父エピファネイア）は、武豊騎手を背に坂路で単走。ほぼ馬なりで軽快に脚を伸ばし、５３秒７―１２秒１だった。武豊騎手は「状態がいいと聞いていたので、坂路でさらっとという感じ。以前より落ち着きが出てきて、キャンターにおろすま