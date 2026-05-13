柳楽優弥が主演する水田伸生監督作『RYUJI 竜二』より、柳楽演じる主人公・竜二の妻役として川栄李奈、彼の舎弟コンビ役として萩原利久とBE：FIRST・JUNONが出演することが発表。併せて、ティザーポスター2種と特報映像が解禁された。【動画】壊れかけた世界で、信じたい人はいたかーー『RYUJI 竜二』特報本作は、1983年公開された金子正次脚本・主演の映画『竜二』をリメイク。公開当時、金子の生き様と、当時の社会の空気が