神奈川県は箱根の初夏の風物詩「あじさい電車」が、2026年も運行スタートする。【写真集】過去の「あじさい電車」「夜のあじさい号」の様子【動画アリ】今年は6月12日〜30日に沿線ライトアップを実施。さらに、6月13日〜30日には夜限定の特別列車「夜のあじさい号」も運行される。レトロな登山電車と夜の紫陽花が織りなす景色は、SNSでも毎年話題になる人気イベントだ。ところで、「あじさい電車」と「夜のあじさい号」って、運行