●朝はところどころ雲が多め。日中は晴れ間も●最高気温は各地24度前後。日傘が活躍するような汗ばむ陽気に●しばらく晴天が続き、暑さもレベルアップ。来週後半はぐずつく日が多くなる見通し＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 昨夜は大気の状態が不安定で、九州を中心に活発な雨雲が発生しました。この雨の原因となった上空に寒気を伴った気圧の谷は東へと遠ざかっていて、不安定な空模様は解消しつつあります。 きょう13日(水)6時2