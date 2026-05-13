【その他の画像・動画等を元記事で観る】 京本大我（SixTONES）が、5月13日放送の『千鳥かまいたちゴールデンアワー』に出演する。 ■“ペヤング”問題で連発するボケ回答に京本が便乗する場面も 今回の『千鳥かまいたちゴールデンアワー』は、京本や羽鳥慎一、岩田絵里奈らをゲストに迎え「全国早押しクイズ ちどかま事件簿・群馬編」を放送する。 千鳥と同じチームの京本は「クイズがとに