東京・八王子市でツキノワグマが出没しました。映像に映っているのは、4月29日に撮影されたツキノワグマです。八王子市元八王子町の雑木林で10日、「わなとカメラを確認したらクマが徘徊している様子が映っていた」と地元のハンターから連絡がありました。市によりますと、出没したのは体長1メートルを超えるツキノワグマで、4月29日の午後8時15分ごろに撮影されたということです。わなはイノシシを捕獲するために設置されていまし