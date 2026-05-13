国際園芸博覧会（園芸博）における国内外のＶＩＰアテンダントスタッフユニホーム企業、団体向けのユニホームの企画、製造、販売を行うダイイチ（横浜市西区・花本こず枝社長）は国際園芸博覧会（園芸博）における国内外のＶＩＰアテンダントスタッフユニホームを発表した。園芸博協会が推進する産学連携ユニホームデザインプロジェクトの一環で、来年創立１００周年を迎える岩崎学園（横浜市神奈川区）の学生によるデザインを