「巨人５−３広島」（１２日、ぎふしん長良川球場）岐阜県羽島市出身で、昨年に同市のアンバサダーに就任した巨人・吉川尚輝内野手が１２日、故郷に凱旋。「義務教育学校羽島市立桑原学園」の５年生から９年生の２０人が記者体験プログラムに参加しており、質問攻めにされた。中にはケガをどう乗り越えたかと問われ「僕にとっては人として強くなるための時間でもありますし、決してマイナスな時間ではなかった」と説明。小