【モデルプレス＝2026/05/12】HYBE×Geffen Recordsによるオーディション番組『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE（ワールドスカウト ザファイナルピース）』（毎週火曜よる8時〜／ABEMA）の＃12が5月12日に放送された。Sakura Tobi（飛咲来）がSAINT SATINE（セイント・サティーン）のデビューメンバーに決定した。【写真】視聴者＆審査員驚き 歌＆ダンス未経験美女の急成長パフォーマンス◆「ワースカ」“ファイナルピース”が決まる