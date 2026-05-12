どんなときも寄り添ってくれるおしゃれの相棒をゲットしたい♡ 今回は、BOTTEGA VENETAから登場した、アイコニックなイントレチャートが施されたパンプス「サバト」とバッグ「ジョルノ」をご紹介。ラフなコーディネートの格上げにも、シックに決めたい日にもぴったりなアイテムをお見逃しなく♡BOTTEGA VENETAで見つけたい“私の一生モノ”「いつかきっと手に入れたい」。 アイコニックなデザインで、憧れを集めるボッテ