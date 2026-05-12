こちらは、ハッブル宇宙望遠鏡とチャンドラX線宇宙望遠鏡が観測した超新星残骸「SNR B0509-67.5」（以下「SNR 0509」）。かじき座の方向、地球から約16万光年先にあります。【▲ ハッブル宇宙望遠鏡とチャンドラX線宇宙望遠鏡が観測した超新星残骸「SNR B0509-67.5（SNR 0509）」（Credit: NASA, ESA, the Hubble Heritage Team (STScI/AURA), and NASA/CXC/SAO/J. Hughes）】宇宙に浮かぶクリスマス・オーナメントSNR 0509は、天