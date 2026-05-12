CASC（中国航天科技集団有限公司）は日本時間2026年5月11日、長征7号ロケットによる無人補給船「天舟10号」の打ち上げを実施しました。天舟10号は予定の軌道に投入された後、CSS（中国宇宙ステーション）「天宮」とのドッキングに成功したことを、CASCが報告しています。打ち上げに関する情報は以下の通りです。打ち上げ情報：長征7号（Y11）・ロケット：長征7号（Long March 7）・打ち上げ日時：日本時間 2026年5月11日9時14分・