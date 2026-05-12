再審制度を見直す刑事訴訟法改正案で、法務省は、再審開始決定に対する検察官の不服申し立て（抗告）を原則禁止する規定について、同法の本体部分に当たる「本則」に盛り込む方針を固めた。自民党側が求めていた内容で、１３日にも開かれる自民党の合同会議に案を示す見通しだ。政府は合同会議の了承を取り付けることができれば、１５日に閣議決定するスケジュールを想定している。自民党側の要求を受け入れることで、今国会で