Photo: 田中宏和 こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。海外旅行中、意味が分からない標識に困ってしまった、外国語でしか書かれてない説明書の大事な部分を読みたい……そんな経験、ありませんか？「AIスマートペン」は、こんな場面で役立つ翻訳ツールです。文字をなぞるだけで瞬時に翻訳してくれて、語学学習にもピッタリ。要チェックのプロダクト