福岡空港の昨年度の国内線と国際線の旅客数が過去最多となり、民営化後、初めての最終黒字となりました。福岡空港の運営会社、福岡国際空港は12日、決算会見を開き、昨年度の旅客数が国内線・国際線合わせて2883万人余りと過去最多となったことを発表しました。昨年度の売上高にあたる営業収益は710億円と過去最高を記録し、最終的な損益は56億円の黒字となりました。2019年度の民営化以来、最終黒字達成は初めてです。■福岡国際