（スタジオ）（コメンテーター news zero メインキャスター藤井 貴彦氏）さあ続いては「藤井孝彦の静岡目線」です。皆さん、お伝えしていますように、部活バス事故から考える安全ということで…よくある光景に隠れた問題を、この後はっきりとさせていきたいと思います。部活の試合で、息子さん、娘さんがバスに乗って出かけるという人もたくさんいらっしゃると思います。よくある光景の裏側に、私たちが考えな