5月5日（火）放送の『文化放送ライオンズナイタースペシャル堀口文宏のラジオフルスイング』で新コーナー「ファームにフルスイング！」がスタート。初回は現在3軍で活躍を続ける期待の星・安藤銀杜選手をピックアップしました。 パーソナリティ・堀口文宏さん（あさりど）からの11の質問に、安藤選手にアンケート形式でお答えいただきました。 1．身長、体重、足のサイズ