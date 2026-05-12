列車後部の乗務員室に男らが侵入し、機器を操作していたとする動画がX上で投稿され、列車を運行する名古屋鉄道（名古屋市）は、従業員らが関わっていたとして、公式サイトで謝罪した。車掌は、乗務員室を施錠したというが、なぜカギが開けられたのだろうか。防犯対策がどうなっているのかについて、名鉄の広報担当者に取材した。23年に発覚した事件とは別件だった「おい！ 行こう」。マスク姿で黒いズボンを履いた男が、車両内の前