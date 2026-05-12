【からうま大好き唐島さん！】 5月12日連載開始 からうま大好き唐島さん！ 【拡大画像へ】 双葉社は5月12日、マンガ「からうま大好き唐島さん！」の連載をwebアクションにて開始した。 本作は漫画・落合ヒロカズ氏、原作・青木健生氏による作品。辛い食べ物が大好きな唐島さんが、新入社員・水原さんと「から友」になって「からうま」グルメを食べまくる。 □作品ページ 【