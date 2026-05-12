【新華社北京5月12日】中国台湾南東部の台東県沖で12日午後2時53分（日本時間同3時53分）、マグニチュード（M）5.1の地震があった。中国地震ネットワークセンター（CENC）によると、震源は北緯23.27度、東経121.49度で、深さは20キロ。