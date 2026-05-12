皇后さまは、日本赤十字社の名誉総裁として「全国赤十字大会」に出席されました。12日午前11時前、皇后さまは都内の会場に到着されました。「全国赤十字大会」には約1600人が出席し、皇后さまは日赤の名誉総裁として各地で赤十字の活動に貢献した人たち一人一人に賞状などを贈り、祝福されました。日赤での勤務が3年目となった愛子さまも、スタッフとして会場入りされました。式典では、2025年のミャンマー地震で医療支援にあたっ