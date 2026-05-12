Ｊ２藤枝は１２日、１６日の磐田戦に向け焼津市内で調整を行った。Ｊリーグ初先発から３戦目となった１０日の松本戦で、ＰＫ戦の末に自身初勝利を果たしたＧＫジョーンズ・レイ（２４）が、クリーンシートでの勝利を誓った。２５年に立正大から加入。１８０センチの守護神は、昨季は第２ＧＫとしてベンチ入りが続いた。今季も開幕から控えだったが、守護神のＧＫ北村海チディが特別大会期間中に負傷離脱。「出番がやってくるか