【モデルプレス＝2026/05/12】女優の加藤夏希が5月12日、自身のInstagramストーリーズを更新。キャラクター弁当を公開した。【写真】40歳女優「再現度すごすぎ」人気ホラーゲームのキャラ弁◆加藤夏希、人気ホラーゲームのキャラ弁披露加藤は「ハギーワギーとキシーミシー」と人気ホラーゲーム「Poppy Playtime（ポピープレイタイム）」に登場する2種類のキャラクターを紹介し、それぞれの顔をイメージした手作り弁当を披露。ハギ