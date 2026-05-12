【モデルプレス＝2026/05/12】元モーニング娘。でタレントの石川梨華が5月12日、自身のInstagramストーリーズを更新。作り置き料理を公開した。【写真】41歳元モー娘。「それぞれ違う食感が楽しめそう」同じ食材で切り方変えた2品の作り置き◆石川梨華、作り置き料理2品披露石川は「おはようございます！朝からきゅうりを使って 2品作り置き」と記し、手料理の写真を投稿。1品目は、千切りのきゅうりとカニカマを混ぜ合わせ白ごま