きのう、山形県南陽市で、２０代の女性に対し、胸や太ももを蹴る暴行を加えたとして、３６歳の男が逮捕されました。 警察は、捜査に支障があるとして、男の認否を明らかにしていません。 傷害の疑いで逮捕されたのは、南陽市三間通に住む、運転代行業の男（３６）です。 警察によりますと、きのう午前１時ごろ、男は自宅で、２０代の知人女性に対し、左の太ももや胸を蹴る暴行を加えた疑いが持たれています。女性は胸や左の太も