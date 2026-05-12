佐渡市で、初夏の味覚『養殖ギンザケ』の水揚げが始まりました。 佐渡市の和木漁港で、2015年から行われているギンザケの養殖。いけすから引き揚げた網のなかでは、体長60cmほどのギンザケが元気よく跳ねていました。今シーズンはいけすでの養殖開始が例年より半月ほど早く、冬の荒波のなかで順調に育ったギンザケは重さが通常より300gほど増えました。脂の乗りがよく、味も楽しめるということです。 ニッスイサ&#