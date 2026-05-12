【モデルプレス＝2026/05/12】なにわ男子の西畑大吾が、5月9日放送のグループの冠レギュラーラジオ番組『なにわ男子の初心ラジ！』（ニッポン放送／毎週土曜22時30分〜）に出演。ICL手術を受けたことを報告した。【写真】西畑大吾＆道枝駿佑“身長差逆転”ラジオオフショット◆西畑大吾、ICL手術を報告近況トークのコーナーで、西畑は「僕ここでたぶん初出し。初出ししてもいいかな？と思ったんですけど」と切り出し「僕、最近ICL