5月4日（月）、ニューヨークのメトロポリタン美術館（The MET）で「メットガラ」が行われた。メットガラは、毎年5月の第1月曜日、The METの服飾部門が開催する資金調達を目的としたファッションの祭典（ガラ）。雑誌『VOGUE』のアナ・ウィンター編集長が主催する完全招待制のイベントで、各界の著名人やスター400人以上が世界中から集結する。今年も選ばれたセレブリティたちが、創造的で超豪華な衣装を披露した。◆「全部フィ