ヤクルト本社は6月1日、「ヤクルト400」「ヤクルト400LT」をリニューアルし、免疫機能維持と腸内環境改善を訴求する機能性表示食品「ヤクルト400免疫腸活」「ヤクルト400LT免疫腸活」として発売する。新商品は、乳酸菌シロタ株を1本（80㎖）当たり400億個配合し、樹状細胞（cDC）への働きかけによる免疫機能維持と腸内環境改善を訴求。長年の研究成果を踏まえ、「免疫腸活」を新たな価値として打ち出す。「400免疫腸活