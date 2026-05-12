EXILEのTAKAHIROさん（41）が2026年5月8日、自身のインスタグラムを更新。プライベートショットを披露した。「台北LOVE」TAKAHIROさんは、「台北LOVE」とし、Tシャツコーデで笑顔をみせる姿など台北での様子を投稿した。インスタグラムに投稿された写真では、サングラスをのせたキャップをかぶり、Tシャツを着用。リュックを背負い、Tシャツの袖からはちらりとタトゥーがのぞく。赤い提灯がずらりと並ぶ通りをバックに、笑顔で振り