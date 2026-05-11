スイス発ウォッチ＆ジュエリーメゾン「ピアジェ（PIAGET）」が、新作ジュエリー「ピアジェ カクテル」コレクションを発売した。全国のピアジェ直営店および公式オンラインストアで取り扱っている。【画像をもっと見る】「ピアジェ カクテル」コレクションは、「射し込む太陽のような祝宴の瞬間性」から着想を得て製作。ストローの曲線を想起させるフォルムの2本のリングを組み合わせたデザインで、「スパークリングゆず」「バ