今夜20時放送の『踊る！さんま御殿!!』（日本テレビ系）は「左利き有名人大集合」。吉田仁人（M！LK）、黒田みゆ、郷ひろみ、新川優愛、鈴木大介、百田夏菜子、野口みずきら左利き有名人たちが、右利き社会の生きづらさ＆得したエピソードを語る。【写真】『踊る！さんま御殿!!』に出演した桃田賢斗オープニングでは、アテネ五輪女子マラソン金メダリストで、現在は解説者として活躍する野口みずきが、左利き用のクリップボー