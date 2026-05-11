赤色灯札幌市豊平区の交差点でタクシーを運転中に女性（80）をはねたとして、豊平署は11日、自動車運転処罰法違反（過失傷害）の疑いで同市、タクシー運転手佐々木孝佳容疑者（65）を現行犯逮捕した。女性は搬送先の病院で死亡が確認された。女性は同市豊平区月寒東1条10丁目、無職時任幸江さん。署によると、11日午前11時10分ごろ、同市豊平区月寒中央通10丁目の信号のない交差点を左折しようとした容疑者のタクシーが、道路